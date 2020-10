Eleições no Benfica: Noronha Lopes revela convite a Manuel Vilarinho

Para liderar a Comissão de Ética e Boas Práticas.

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, revelou esta segunda-feira, nas rede sociais, um convite a Manuel Vilarinho "para liderar a Comissão de Ética e Boas Práticas"

"Este órgão, composto por três benfiquistas de inegável independência e prestígio, fará uma avaliação anual sobre as práticas de governação do clube e recomendações para as melhorar", explicou.



"Esta comissão será depositária da declaração de rendimentos do presidente. Será uma honra poder criar as condições para um regresso de Manuel Vilarinho", escreveu ainda a candidatura de Noronha Lopes.

Manuel Vilarinho é um ex-presidente do Benfica e desempenhou as funções de presidente da Mesa da Assembleia Geral já com Vieira como líder.

As eleições do Benfica, recorde-se, estão agendadas para o dia 30 de outubro.