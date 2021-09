Eleições no Benfica: Francisco Benítez em Braga para recolher assinaturas

Os candidatos terão de recolher assinaturas de sócios que atinjam os dez mil votos.

Francisco Benítez, que já assumiu a intenção de se apresentar a votos nas eleições marcadas para 9 de outubro, irá marcar presença no sábado na Casa do Benfica de Braga, antes de se deslocar a Guimarães, para assistir ao encontro da sétima jornada do campeonato. O principal rosto do movimento "Servir o Benfica" irá recolher assinaturas tendo em vista o sufrágio.

Esta sexta-feira, irá também marcar presença junto à estátua de Eusébio, na Luz, com a mesma finalidade.

Recorde-se que os candidatos terão de recolher assinaturas de sócios que atinjam os dez mil votos.

Esta sexta-feira, foi divulgado o regulamento eleitoral.