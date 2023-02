Edinho e a alegada oferta do Benfica para vencer o FC Porto: "Nunca chegou nada"

Edinho jogava e era capitão do V. Setúbal na temporada de 2016/17 e do agora célebre jogo no qual a equipa sadina empatou com o FC Porto, no Dragão

O Benfica terá oferecido dinheiro aos jogadores do V. Setúbal que defrontaram o FC Porto na 26ª jornada da I Liga de 2016/17. Segundo a CNN Portugal, o ex-diretor desportivo do V. Setúbal, Valter Vieira - agora no Vizela -, terá afirmado em escutas que o Benfica prometeu 10 mil euros a cada jogador dos sadinos que defrontaram o FC Porto a 19 de março de 2017, alcançando, na altura, um empate (1-1) no Estádio do Dragão.

Confrontado com a notícia Edinho mostra-se surpreendido. Edinho, recorde-se, jogava e era capitão do V. Setúbal nessa época. "Duvido muito que tenham acontecido essas coisas com o Valter [Vieira], pela pessoa sempre séria que foi. Surpreende-me pela pessoa que é", disse a O JOGO.