Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, na gala Cosme Damião.

Discurso de apresentação da gala: "Deixo uma palavra especial aos nossos atletas olímpicos, cujas conquistas têm elevado o nome do Benfica e de Portugal. Queremos que o nosso estádio seja sempre o inferno da Luz, com total envolvência benfiquista, para que cada jogo seja uma celebração do Benfica, o que queremos estender aos pavilhões, onde estamos a mudar para ter mais benfiquistas nas bancadas. Queremos sempre muito mais. Se queremos sempre elevar o nome do Benfica, só o conseguimos com a paixão dos adeptos, é com alegria que temos mais 39 mil e 70 associados nos últimos 12 meses. É em nossa casa que se registam as maiores assistências do campeonato e é com essa ambição que trabalhamos diariamente, numa exigência que queremos em todos os campos, sem nenhuma cedência, para alcançar o que os nossos pergaminhos exigem. Só dependemos do nosso trabalho, talento, compromisso e ambição, todos juntos. Sabemos as dificuldades e obstáculos que nos esperam. A nossa grandeza implica que tudo o que nos envolva tenha impacto mediático e sirva demasiadas vezes para fazer esquecer outras realidades. É imperioso ficarmos unidos, focados e imunes a todo um ruído externo".