Draxler explica opção pelo Benfica: "As coisas não estavam bem"

Jogador alemão comentou nas redes sociais a mudança para o Benfica

Julian Draxler estava no PSG desde 2016/17, mas a falta de protagonismo nos últimos tempos e a perspetiva de assim continuar levaram-no a tomar a decisão de mudar de clube, elegendo o Benfica para relançar a carreira, numa decisão familiar difícil, com a mulher grávida (foram pais há dias), mas da qual não se arrepende.

Numa mensagem publicada no LinkedIn, o internacional alemão, que já marcou um golo em três jogos pelas águias, explicou o porquê da mudança para a Luz: "As coisas não estavam bem, ficas insatisfeito e sentes que tens de fazer alguma coisa. Mas não é assim tão simples. Porque a minha namorada estava grávida, a vida toda fui criado para ser jogador. Na minha opinião, tomar estas decisões nunca é fácil. Há simplesmente um número incrível de fatores privados e profissionais que te afetam e que tens de considerar."

O balanço até ao momento, confessa, é positivo. E aguça o apetite: "A mudança foi, em última análise, uma decisão difícil, mas sensata. Isto agora significa conhecer um novo clube, novos colegas, uma nova língua, um novo país, uma nova cultura. Enfim, um ambiente completamente novo para mim e para a minha família. Mas o grande fator é que todos no clube e no novo ambiente me receberam de uma forma fantástica e deram-me uma sensação muito boa. Por isso, já sou muito grato às pessoas daqui. Isto torna tudo mais fácil e é muito importante. Estou ansioso por tudo o que está por vir em Lisboa."