Domingos Soares Oliveira contra Superliga: "Mesmo que o Benfica fosse um dos clubes"

Administrador da SAD do Benfica, Domingos Soares Oliveira, entrevistado por site Off The Pitch

"A minha opinião é contrária, mesmo que o Benfica fosse um dos clubes representados na Superliga europeia", pode ler-se na entrevista de Domingos Soares Oliveira ao site 'Off the Pitch', especializado em finanças no desporto.

"Ao contrário do que sucede nos Estados Unidos, na Europa os adeptos gostam do sistema de subidas e descidas e a meritocracia é aquilo que é reconhecido por todos. Se olhares para a nossa história em termos de futebol europeu, a nossa génese foi criada a nível nacional. As competições internacionais são muito importantes e claro que todos gostam de estar na Liga dos Campeões, mas a nossa natureza reside nas nossas bases, que são a nível nacional", disse o administrador da SAD do Benfica.

Recorde-se que a 20 de outubro de 2020 foi notícia uma espécie de Liga dos Campeões, mas apoiada pela FIFA e com apenas 18 clubes participantes. A ideia - para não lhe chamar plano - foi explicada pela primeira vez pela Sky News, com a estação de televisão britânica e falar num torneio capaz de "remodelar a paisagem global do futebol" e do desporto em geral.