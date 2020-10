European Premier League? Uma Liga dos Campeões apoiada pela FIFA estará na forja

Há de 5 mil milhões de euros para ajudar ao lançamento da nova competição de clubes oriundos dos melhores campeonatos da Europa.

Uma espécie de Liga dos Campeões, mas apoiada pela FIFA e com apenas 18 clubes participantes? A ideia - para não lhe chamar plano - é explicada esta quarta-feira pela Sky News, com a estação de televisão britânica e falar num torneio capaz de "remodelar a paisagem global do futebol" e do desporto em geral.

Boas ideias é coisa que não falta, mas esta vem acompanhada de dinheiro, ou seja, cerca de 5 mil milhões de euros para ajudar ao lançamento da nova competição de clubes oriundos dos melhores campeonatos da Europa. A Sky refere Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha.

A prova chamar-se-ia qualquer coisa como Premier League Europeia e está a ser debatida para que possa ver a luz do dia em 2022. Segundo uma fonte, citada pela Sky News,, a FIFA envolvida no desenvolvimento desta prova que envolverá 18 equipas e jogos disputados durante a época regular dos principais campeonatos europeus.

A Premier League Europeia estará a ser pensada para ser disputada num formato de eliminatórias até à final. Quantos aos prémios monetários? Na casa das centenas de milhões de euros.

>> Outros pomenores

- Liverpool, Manchester United entre os clubes que discutem a adesão ao novo torneio apoiado pela FIFA; Arsenal, Chelsea, Manchester City e Tottenham estarão, alegadamente, interessados.

- Cada país não pode ter mais de cinco clubes inscritos

- Mais de uma dúzia de equipas de Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha estarão em negociações

- O formato incluiria até 18 equipas, com jogos em casa e fora durante a época europeia regular

- Wall Street bank JP Morgan em conversações para financiar o torneio com mais de metade dos cinco mil milhões de euros

Já a BBC, outra estação de televisão britânica, não partilha do mesmo entusiasmo da rival Sky News, revelando que as fontes contadadas falam de um processo ainda a dar "tímidos primeiros passos"