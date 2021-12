Dois altos quadros do Flamengo viajam hoje para Lisboa para tentar convencer Jorge Jesus

Carlos Carvalhal e Paulo Sousa também são nomes que o Flamengo tem em conta.

Amarrado contratualmente até junho, como ainda recentemente o destacou, Jorge Jesus não deixou de estar nos planos do Flamengo para assumir, de novo, os comandos da equipa carioca e, nesse sentido, O JOGO apurou que dois altos quadros do clube brasileiro viajam esta sexta-feira para Lisboa, onde tentarão convencer o treinador de 67 anos a regressar ao Brasil.

A Imprensa brasileira noticiou nas últimas horas, e o nosso jornal confirmou, que Marcos Braz e Bruno Spindel, os dois principais responsáveis pelo futebol do Flamengo, cuja tomada de posse da Direção se concretizou na noite de ontem, têm viagem marcada para Lisboa, estando Jorge Jesus no topo de uma lista que tem mais nomes de técnicos portugueses.

Os dois dirigentes vão puxar do argumento da contestação de que Jesus tem sido alvo na Luz, como aconteceu de novo no jogo da Taça da Liga, ante o Covilhã, em que as águias até carimbaram a passagem à final four da prova. Além disso, Braz e Spindel têm consciência do calendário do Benfica, no qual estão dois jogos com o FC Porto, ambos no Dragão, antes do final do ano, um para a Taça de Portugal e outro para o campeonato, que acreditam possa influenciar a decisão do treinador e do... Benfica.

Neste momento, segundo apurámos, Jorge Jesus não aceita deixar as águias por sua vontade, acredita que pode terminar a época com sucesso, até porque o Benfica continua com todas as frentes em aberto. Saída só se for forçada, mas este é um desfecho que Rui Costa não equaciona nesta fase. A ideia do líder da Luz é manter o técnico, mas a carta de uma saída sem custos não foi ainda colocada em cima da mesa.

Conscientes que a contratação de Jorge Jesus é difícil, os responsáveis do mengão, que está sem treinador, têm em vista mais dois nomes portugueses. Carlos Carvalhal já foi falado, mas a cláusula de rescisão de dez milhões de euros do técnico do Braga complica. Paulo Sousa, selecionador da Polónia, é outro alvo que agrada ao Fla e que será também tentado durante esta "digressão" europeia.