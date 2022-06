"Diria a Enzo Fernández para ir para Portugal. Se o FC Porto ligar..."

O antigo capitão do FC Porto, o argentino Lucho González, falou do alvo de mercado do Benfica, Enzo Fernández

O Benfica está de olho na contratação de Enzo Fernández, médio e figura em destaque do River Plate, mas apesar dos passos dados, o clube da Luz não terá tarefa fácil para tornar uma realidade a chegada à Luz do jovem centrocampista argentino. Isto porque segundo apurou O JOGO em tempo oportuno os responsáveis dos millonarios não querem abrir mão do talentoso futebolista, importante na estratégia do técnico Marcelo Gallardo, e apontam para os 20 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Ora, é neste cenário de interesse do Benfica por Enzo Fernández que surgem as declarações de outro argentino, este com vasto e recheado palmarés em Portugal. Lucho González, agora 41 anos, deixou saudades entre os adeptos do FC Porto e foi com base no conhecimento que tem do futebol português que falou do Benfica no médio do River Plate.

"Na minha opinião trata-se de um jogador que pode ficar muitos anos em Portugal. Para onde for, vai continuar a crescer. Diria ao Enzo Fernández para, sem dúvida, ir para Portugal, sobretudo se o FC Porto lhe ligar... É um clube que o fará dar o salto na Europa e lhe vai abrir a porta de outros grandes do futebol europeu", afirmou na D-Sports Radio.