Direção do Benfica vai reunir-se com John Textor na quinta-feira

O Benfica anunciou, hoje, que vai receber o empresário John Textor no Estádio da Luz, na quinta-feira, "com o intuito de ouvir as suas intenções relativamente ao clube".

Em comunicado, os encarnados referem que "após explícita solicitação pública, e indo ao encontro do que foi anunciado antes do período eleitoral", foi decidido reunir com o norte-americano que, recentemente, demonstrou estar interessado em comprar ações do Benfica.