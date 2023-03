Direção do Benfica debate Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD

Há reunião esta quarta-feira e a situação de Domingos Soares de Oliveira, contestado, será discutida.

Colocado em xeque no seio do Benfica, Domingos Soares de Oliveira terá a sua situação discutida numa reunião de Direção que, segundo apurou O JOGO, está prevista para logo depois do encontro com o Brugge, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Já criticado anteriormente, o co-CEO da SAD viu a sua posição tornar-se ainda mais delicada e visada desde o início da última semana, após ter sido pública a acusação por parte do Ministério Público (MP) no processo "Saco Azul". Além da Benfica SAD, Benfica Estádio, Luís Filipe Vieira e Miguel Moreira (o antigo presidente e diretor financeiro, respetivamente, já deixaram a Luz), também Domingos Soares de Oliveira foi acusado de fraude fiscal e falsificação de documentos. Isto levou a que sua continuidade fosse colocada ainda mais em causa, tendo Rui Costa sido desde então alvo de fortes pressões no sentido do afastamento do dirigente o mais rapidamente possível. Seja por rescisão ou por tentativa de acordo entre as partes. Isto numa altura em que Soares de Oliveira não admite dar o passo no sentido da saída da Luz.

O co-CEO da SAD benfiquista, que refuta a acusação por parte do Ministério Público, entende que uma permanência na Luz permitir-lhe-á uma melhor defesa no processo "Saco Azul", levando a que também seja a sociedade, visada igualmente na investigação do MP, a suportar as despesas de tal situação.

Avesso a medidas radicais, Rui Costa tem meditado sobre o assunto e apesar das pressões de que tem sido alvo nos últimos dias, nas conversas que tem tido com vários dirigentes, entende que Soares de Oliveira tem competência para comandar a gestão financeira da sociedade benfiquista. Por isso, até ao momento tem vindo a segurar Domingos Soares de Oliveira. Ainda assim, tal como o nosso jornal já adiantou na edição de 3 de março, no Benfica a expectativa é que esta acusação ao co-CEO da SAD não permitirá que tudo fique como está, tendo vindo a transmitir tal posição nos contactos que implementou a nível interno.

Soares de Oliveira - que ao mesmo tempo em que a acusação foi tornada pública estava fora do país, primeiro numa reunião da Associação Europeia de Clubes e depois num congresso no qual se debateu o futuro do futebol, nomeadamente a nível financeiro, em Londres - tem sido visado nos últimos dias, tendo o movimento "Servir o Benfica" emitido mesmo um comunicado no qual exige a sua demissão. Caso tal não suceda, este grupo de sócios, liderado por Francisco Benitez, o candidato derrotado por Rui Costa nas eleições de 2021, avisa que "os sócios farão ouvir a sua voz em sede própria, de acordo com os estatutos em vigor".

