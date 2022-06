Diogo Jota: "Darwin no Liverpool? É bom jogador, mas não sei as ideias do clube"

Declarações do avançado de Portugal em conferência de Imprensa de antevisão do duelo com a Chéquia (quinta-feira), relativo à terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações

Eventual contratação de Darwin é boa para o Liverpool: "Não sei. Estou focado na Seleção. Não tenho ideia de quais serão as contratações do clube. É um bom jogador, joguei contra ele, mas não posso dizer mais nada neste momento."

Rotatividade de jogadores na Seleção: "O nível é tão elevado que toda a gente tem condição para ser titular. Podemos ser, podemos não ser. Quem for para dentro de campo, vai dar o seu melhor e Portugal estará sempre bem representado. É o que importa."

Características mais compatíveis com que jogadores: "Quem tiver oportunidade de jogar comigo será o mais indicado para determinado jogo. Não tenho dúvidas. Não há preferências. Todos têm qualidade e a destreza para ajudar a seleção. Não adianta estar a escolher caras. Todos gostamos de estar lá dentro."