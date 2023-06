Di María apenas aguarda sinal positivo do Benfica para oficializar regresso

Extremo que vai regressar aos encarnados estará, este fim de semana, em dois eventos, na Argentina.

Di María está pronto para assinar pelo Benfica e aguarda apenas o sinal positivo dos encarnados para oficializar o regresso à Luz. Depois de ter estado ao serviço da Argentina na digressão asiática, onde participou no amigável frente à Austrália, o jogador foi dispensado, juntamente com o capitão encarnado Otamendi e Lionel Messi, tendo começado as férias mais cedo do que o previsto.

Neste momento, Di María está no seu país natal, junto da família, e vai participar em dois eventos este fim de semana: no sábado, é esperado na homenagem a Maxí Rodriguez (ex-futebolista argentino que passou pelo Atlético de Madrid e pelo Liverpool), no Rosário; e depois, no domingo, o ex-Juventus já confirmou presença no jogo de despedida de Riquelme, no La Bombonera, num evento que contará com a presença de Aimar, Messi, entre outros.

Em Lisboa, Angelito tem à espera um contrato válido por um ano, que foi negociado diretamente com o presidente Rui Costa ao longo das últimas semanas. A influência da boa relação que tem com o líder encarnado, com quem se cruzou na primeira passagem pelo Benfica, terá sido mesmo essencial para levar as negociações a bom porto, assim como as palavras de Otamendi, com quem passou os últimos dias, afastando as propostas que tinha da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

Em Portugal, Di María tem uma casa que já conhece, depois de ter representado os encarnados durante três anos, entre 2007 e 2010, altura em que foi vendido ao Real Madrid. Este regresso a Lisboa, treze anos depois , representa também um benefício fiscal para o argentino, que está qualificado para o programa do Governo "Regressar". Este programa, implementado em 2019, pretende incentivar o regresso de pessoas ao nosso país através de uma redução no nível de impostos. Neste caso, o extremo vai ter direito a um desconto de 50% nas taxas que teria de pagar, o que representa um aumento do salário bruto, aliviando também o Benfica no valor salarial. Outros jogadores do plantel, como João Mário e Otamendi, também beneficiam desta condição.