Depois do FC Porto, Andrey Santos é associado ao Benfica e ao Barcelona

Médio brasileiro do Chelsea tem vários pretendentes.

Nos últimos dias, surgiu na imprensa internacional o alegado interesse do FC Porto no empréstimo de Andrey Santos. Agora, também o Benfica está a ser associado ao médio do Chelsea, que também estaria interessado numa cedência. E há ainda o Barcelona. A informação é adiantada pelo jornal inglês Daily Mail.

Na verdade, o namoro do Barcelona já é antigo, mas agora volta a acender a chama com a saída de Sergio Busquets. Andrey agrada a Xavi Hernández e o diretor desportivo Deco já terá feito os primeiros contactos.

O jogador de 19 anos foi comprado ao Vasco da Gama, mas voltou a ser emprestado ao clube brasileiro. Deverá em breve iniciar a pré-época pelos blues, por quem ainda procura estrear-se.