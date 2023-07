Médio do Chelsea referenciado pelo FC Porto

Andrey Santos, 19 anos, deve fazer a pré-temporada nos "blues" e só depois deverá ver decidido o seu futuro

O FC Porto tem Andrey Santos, médio brasileiro do Chelsea, referenciado. De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, os dragões terão perguntado pelo jogador duas vezes desde janeiro, no entanto, não existe qualquer acordo com o clube inglês.

O jogador de 19 anos deverá fazer a pré-temporada nos "blues", sob as ordens de Mauricio Pochettino, e só depois deverá ser decidido o futuro do médio, que poderia ocupar o lugar deixado por Matheus Uribe, que rumou ao Catar.