Depois do Benfica, Abel Ferreira é abordado por clube espanhol

A imprensa brasileira, depois de na quarta-feira ter avançado que o Benfica fez uma sondagem junto de Abel Ferreira, noticia esta quinta-feira que o Granada também sondou o treinador

O Globoesporte avança que os dirigentes do 17º classificado da LaLiga, que despediu o técnico Robert Moreno no passado domingo, entraram em contacto com Abel Ferreira.

Ao contrário do que pretende o Benfica, o Granada necessita da entrada imediata de um treinador, mas Abel Ferreira não ficou entusiasmado com a abordagem espanhola, após já ter garantido publicamente que não irá "trocar o Palmeiras por um clube de meia tabela".

"Quero estar onde eu lute por títulos. E o Palmeiras dá-me essas condições e outras mais, como desenvolver e potencializar jogadores. Isso é fruto do trabalho dos jogadores com mentes e corações abertos, de se desafiarem para serem melhores a cada dia", foram as palavras do técnico, há cerca de duas semanas.

Rúben Torrecilla, ex-jogador do Granada e atual treinador da formação, é quem está a comandar a equipa principal, de forma interina, até que o emblema acerte com um substituto para Moreno. Recorde-se que, segundo a mesma fonte, o Benfica já iniciou conversas com Abel Ferreira, na esperança de que assuma o comando dos encarnados na época 2022/23.