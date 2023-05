Depois de Rúben Amorim, Roger Schmidt também é associado à Roma

Em Itália escrevem que o treinador do Benfica também entrou na lista de alvos da Roma para uma eventual sucessão a José Mourinho.

Nos últimos dias começou a falar-se da possibilidade de José Mourinho deixar a Roma no final da temporada e surgiram alguns nomes como possíveis sucessores. Roberto De Zerbi, técnico do Brighton, Thiago Motta, do Bolonha, e Rúben Amorim, treinador do Sporting, foram apontados pela imprensa italiano e agora junta-se o nome de Roger Schmidt.

De acordo com o jornal Il Messaggero, o treinador do Benfica está também a ser considerado.

O alemão de 56 anos tem contrato com o Benfica até junho de 2026.