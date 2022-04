David Neres já deu o "sim" ao Benfica e acordo com o Shakhtar está muito perto

Acordo entre as águias e o Shakhtar está muito próximo e com o jogador só faltam alguns detalhes para um contrato até 2027.

David Neres pode estar a poucos dias de ser confirmado como um reforço sonante do novo Benfica que será comandado por Roger Schmidt em 2022/23. Segundo O JOGO apurou, o extremo de 25 anos já aceitou jogar de águia ao peito e os termos contratuais estão a ser finalizados no âmbito de uma ligação que deverá chegar às cinco temporadas, ou seja, até junho de 2027.

O brasileiro desejado tanto pelo técnico alemão, ainda ao serviço do PSV Eindhoven, como pelos responsáveis da Luz tem outros clubes interessados, como foi noticiado o nome da Juventus, mas todos os indicadores apontam para que se transfira para a Luz, estando o entendimento entre Benfica e Shakhtar Donetsk a ser finalizado, por um montante que será pouco superior ao que foi acordado pelos dirigentes do clube ucraniano e do Ajax, em janeiro, quando contrataram Neres. Na altura, a venda ficou selada por 12 milhões de euros, valor que pode ser o aproximado nas negociações com o Benfica.

David Neres não chegou a estrear-se pelo Shakhtar devido ao início da invasão russa à Ucrânia, o que levou a um êxodo dos jogadores estrangeiros dos clubes locais. Por outro lado, o emblema de Donetsk havia adquirido Pedrinho ao Benfica no início da época, pelos 18 milhões que os encarnados haviam assegurado o extremo ao Corinthians, estando ainda a pagamento grande parte desse bolo de muitos milhões, que poderá agora atenuar o peso da contratação de David Neres pelas águias.

Além do jogador que Roger Schmidt conheceu no futebol dos Países Baixos por ter representado o Ajax - e que esta época marcou ao Sporting na Champions -, o Benfica procura concluir também as contratações do extremo Ricardo Horta, esta mais difícil [ver página 29], e do médio Al Musrati, ambos do Braga, assim como do avançado Musa, do Boavista, e do lateral-esquerdo Ristic, em final de contrato com o Montpellier.