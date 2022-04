Darwin marcou ao quarto campeão europeu esta época e superou Jardel

Antes deste jogo, o avançado já tinha marcado, esta época, aos também colossos Barcelona, Bayern e Ajax. Soma em 2021/22 cinco golos na prova milionária, registo apenas superado por Jardel em 1999/00 (marcou a três campeões europeus).

A receção ao Liverpool terminou com um sabor amargo para a equipa do Benfica com uma derrota por 3-1 mas, em termos individuais, há quem tenha saído com imagem positiva.

Darwin, que já marcara nesta edição da Champions a três clubes com títulos de campeão europeu no palmarés, juntou-lhes agora um quarto, com o tento aos reds.