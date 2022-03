Darwin gera ebulição entre empresários e está na rota de Jorge Mendes

Com o mercado a ferver em torno do camisola 9 das águias, também a nível de empresários tem havido grande ebulição. Lasalvia e Rabajda foram superados quando se perspetiva uma venda milionária. Avançado pode passar para o portefólio do superagente português, diretamente ou através do parceiro Eugenio López

O nome de Darwin está a agitar o mercado de transferências ao nível dos maiores ou mais endinheirados emblemas europeus, mas, e até por isso, está a gerar também um conflito entre empresários que vai terminar com o avançado a ficar abrangido pelo radar de... Jorge Mendes.

Será mesmo o superagente português quem assumirá uma transferência que, pela crescente cobiça, poderá aproximar-se dos valores definidos na Luz e que, como O JOGO já noticiou, rondarão os 80 milhões de euros.