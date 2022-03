Darwin está nomeado para Jogador da Semana da Liga dos Campeões

Darwin, Koke, Pulisic e Rulli concorrem ao prémio de Jogador da Semana da Liga dos Campeões.

Darwin Nuñez é um dos nomeados para Jogador da Semana da Liga dos Campeões. O avançado uruguaio apontou o golo da vitória do Benfica no reduto do Ajax, que permitiu à equipa portuguesa avançar para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Koke, médio do Atlético de Madrid, Pulisic, avançado do Chelsea, e Rulli, guarda-redes do Villarreal, são os outros concorrentes à distinção, que visa apenas os dois jogos dos oitavos de final realizados esta semana (terça e quarta-feira).

A votação está aberta ao público no site da UEFA.