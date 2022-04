Darwin confirma mudança de empresário numa altura em que tem a cotação em alta

Avançado uruguaio do Benfica deixou uma mensagem nas redes sociais na noite desta quinta-feira.

Darwin recorreu na noite desta quinta-feira às redes sociais para confirmar que não irá renovar contrato com o agente Edgardo Lasalvia, confirmando uma informação avançado por o O JOGO no passado dia 24 de março. Numa publicação no Twitter, o avançado uruguaio explicou ainda que nem ele nem a família foram alvo de "ameaças". "Estamos bem", escreveu.

O nome de Darwin está a agitar o mercado de transferências ao nível dos maiores ou mais endinheirados emblemas europeus, mas, e até por isso, gerou também um conflito entre empresários que vai terminar com o avançado a ficar abrangido pelo radar de... Jorge Mendes.

Será mesmo o superagente português quem assumirá uma transferência que, pela crescente cobiça, poderá aproximar-se dos valores definidos na Luz e que, como O JOGO já noticiou, rondarão os 80 milhões de euros.

Nos planos do internacional uruguaio sempre esteve destacar-se pelo emblema da águia e valorizar-se ao ponto de, em princípio, depois da segunda temporada dar o salto para outra dimensão. Até aqui, a carreira do jogador de 22 anos tem sido acompanhada ao pormenor pelo empresário Edgardo Lasalvia, em parceria com Gerardo Rabajda, dupla que esteve presente no momento da negociação do dianteiro do Peñarol para o Almería e, no início da época passada, dos espanhóis para o Benfica.

Porém, a valorização que o camisola 9 das águias está a angariar convenceu-o a ele mesmo que, para voar ainda mais alto, necessitaria de outro comandante. Informou os seus empresários que não renovaria o vínculo que expira em junho e está a acertar agulhas com Jorge Mendes, embora a ligação possa não ser direta, mas através do seu parceiro na América do Sul, Eugenio López, que já representa, no Benfica, o central Otamendi.