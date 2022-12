Clubes italianos apertam cerco a Grimaldo

Negociações para a renovação de Grimaldo com o Benfica seguem mas o processo é complicado

Em final de contrato com o Benfica, Grimaldo é um jogador muito pretendido em Itália. Enquanto as negociações para a renovação com o clube da Luz prosseguem, os representantes do lateral-esquerdo têm recebido contactos da parte de outros emblemas interessados na sua contratação, nomeadamente de Itália. Juventus, Inter e Nápoles são formações que, segundo apurou O JOGO, já manifestaram a sua pretensão em negociar um contrato válido a partir de julho de 2023, sinalizando ainda a disponibilidade para oferecer valores substancialmente mais elevados do que aqueles que Grimaldo aufere neste momento de águia ao peito.

As formações transalpinas manifestaram a disponibilidade para avançar com valores substancialmente superiores aos que o camisola 3 aufere na Luz, onde tem um salário bruto anual a rondar os 4 M€.

Com um custo salarial a rondar os quatro milhões de euros brutos por ano com o defesa, o Benfica deseja renovar, mas sem quebrar os limites orçamentais, até porque levou a cabo uma redução da massa salarial no verão com a saída de vários atletas. Desde então, a SAD apostou na renovação de vários jogadores e Grimaldo, como assumiram Rui Costa e Roger Schmidt, presidente e treinador, respetivamente, é um dos objetivos das águias. O próprio camisola 3 mostra-se recetivo a um acordo, mas perante os clubes e os valores em cima da mesa, pretende um aumento considerável de ordenado.

Os contactos entre as partes prosseguem e a porta não está fechada, mas a SAD sabe que é um dossiê cada vez mais complicado de levar a bom porto, face precisamente às diferenças de valores existentes entre o que o Benfica pretende oferecer e aquilo que Grimaldo deseja receber.

Na sua oitava temporada de águia ao peito, o espanhol leva três golos e cinco assistências em 26 partidas, tendo conquistado por completo a confiança de Roger Schmidt. De tal forma que Ristic, a alternativa, tem apenas 149" em sete partidas.