Responsável pelo scouting no Brasil deixa o Benfica por desacordo com contratações

Responsável pela prospeção no mercado brasileiro bate com a porta após 14 anos de ligação.

Francisco Oliveira, também conhecido por Chicão, decidiu colocar um ponto final na ligação de longa data que mantinha com o Benfica. O responsável dos encarnados pelo scouting no mercado brasileiro explicou esta quarta-feira, em comunicado, que a sua decisão se deve à "discordância com a política de contratações do clube, nos últimos anos, naquele país", nomeadamente tendo com conta a contratação de "vários jogadores, sem qualidade, apesar do seu parecer negativo".

Leia a seguir o comunicado de Francisco Oliveira:

"Depois de 14 anos em que desempenhou as funções de scouting do SL Benfica no Brasil, Francisco Oliveira cessou, a seu pedido, funções em clara discordância com a política de contratações do clube, nos últimos anos, naquele país.

Francisco Oliveira entendeu que a sua ligação ao SL Benfica já não tinha razão de ser, depois de ver vários jogadores, sem qualidade e, apesar do seu parecer negativo, terem chegado ao clube.

Reconhecendo que o papel dos empresários e o interesse destes passou a prevalecer sobre a análise objetiva do valor dos jogadores, tornando o seu trabalho inútil e prescindível, entendeu terminar a ligação que mantinha com o Benfica desde 2006."