Chelsea ataca já e Enzo Fernández não deverá voltar a jogar pelo Benfica

Clubes negoceiam os prazos de pagamento e Enzo já não espera voltar a jogar pelos encarnados.

Enzo Fernández já não deverá voltar a jogar pelo Benfica. Pelo menos, e segundo O JOGO apurou, é esse o cenário que está a ser traçado pelo Chelsea, o emblema que está na frente da corrida para o contratar, e pelo próprio médio, que já não esperava ter alinhado em Braga e acredita que o seu passe estará vendido antes das águias entrarem em campo, dia 6, com o Portimonense.

O presidente do Benfica, Rui Costa, já foi informado pelos representantes do jogador que este acertou um acordo contratual com o Chelsea, clube que está agora a tentar alcançar um entendimento final em torno do valor a pagar pelo melhor jovem jogador do último Mundial. A cláusula de rescisão são 120 milhões de euros, mas os constrangimentos ditados pelo "fair-play" financeiro da UEFA não lhe permitem fechar a transferência com um único pagamento, como desejado pelos encarnados.

Significa isto que podem até pagar mais, mas dividido por vários exercícios financeiros ao longo de dois ou três anos.

Isto deixa o assunto nas mãos do líder benfiquista, que já foi informado pelo próprio jogador que quer jogar pelo Chelsea já em janeiro, tendo Enzo pedido para que fosse facilitada a concretização do processo. Aliás, o médio não tinha sequer nos seus planos jogar em Braga, como não tem a possibilidade de ser ainda opção para o Portimonense.

Há outros clubes também na corrida, como o Liverpool e o Manchester United, que apontam mais para a janela de junho. Por isso, o Chelsea aperta e a transferência está por horas.