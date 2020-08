Cavani e Benfica: viagem para Paris com negócio avançado

Ponta de lança tem previsto chegar domingo à capital francesa, onde viveu nos últimos sete anos

As negociações entre o Benfica e Cavani têm avançado e os responsáveis encarnados alimentam forte expetativa de fechar o acordo definitivo com o internacional uruguaio e consumar assim a contratação do ex-PSG. Algo que até pode acontecer em breve, pois segundo apurou O JOGO o ponta de lança, que tem estado no seu país, vai viajar com destino à Europa, tendo presença prevista em Paris já amanhã.

Desta forma, e apesar dos permanentes contactos entre o seu irmão, Walter Guglielmone, e os dirigentes do Benfica, o futebolista poderá deste modo inteirar-se a partir daí de outra forma de todo o processo e poder tomar uma decisão final. E daí viajar então para Lisboa, onde Jesus aguarda o seu contributo.

Apesar de existirem também mais clubes na corrida pela contratação do ponta de lança, de 33 anos, as águias confiam no sucesso da operação levada a cabo com o objetivo de fazer do jogador a referência do ataque encarnado, até tendo em conta a recetividade e entusiasmo demonstrados por Cavani perante o projeto. Em cima da mesa está um contrato de três anos, sendo que pelos elevados valores envolvidos na negociação, quer no que diz respeito a salário, mas também ao prémio de assinatura e assim como aos direitos de imagem, o clube da Luz procura que o pagamento dessas verbas seja realizado ao longo de seis anos, de forma a diluir o esforço financeiro no imediato.

Aos 33 anos, e depois de ter estado perto de trocar o PSG pelo Atlético de Madrid em janeiro, Cavani pode experimentar agora uma nova liga, ele que antes de atuar no campeonato francês, ao serviço dos parisienses, já tinha jogado em Itália, tendo atuado no Palermo e no Nápoles.