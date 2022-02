Cânticos contra Rui Costa e ausência de Veríssimo na flash valem multas ao Benfica

Incidentes no final do encontro entre Benfica e Gil Vicente, que terminou com o triunfo da formação de Barcelos por 2-1, no Estádio da Luz.

Os cânticos insultuosos dirigidos pelos adeptos do Benfica ao presidente Rui Costa nos minutos finais do encontro entre Benfica e Gil Vicente, que terminou com o triunfo da formação de Barcelos por 2-1, no Estádio da Luz, valeram uma multa de 714 euros ao emblema encarnado, aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Adeptos do Benfica, assim identificados por envergarem camisolas, cachecóis e outros adereços deste clube, situados na Bancada Sagres Inferior, exclusivamente destinada a si, entoaram em uníssono, de forma clara, percetível e audível a seguinte frase, ao minuto 43 da 2.ª parte; 'Ò Rui Costa vai pró c.....' por cinco vezes", pode ler-se.

Também a não comparência de Nélson Veríssimo, treinador das águias, na entrevista rápida após a partida valeu uma multa ao Benfica, de 230 euros, bem como o comportamento incorreto dos adeptos (3190 euros).