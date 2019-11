O técnico do Benfica, Bruno Lage, reconhece que entrar na Liga dos Campeões com duas derrotas pode ter comprometido as metas do clube, pelo que agora não se pode voltar a falhar

Primeiro jogo com o Lyon: "Espero um jogo semelhante. É verdade que se passaram alguns dias. Espero ligeiras alterações no adversário. Na sua organização geral poderão surgir em 4-3-3 ou 4-4-2. Espero jogo competitivo, como todos os do grupo, que é equilibrado. Temos de mostrar a força do coletivo com e sem bola para vencer. É o objetivo, ambição e exigência."

Último jogo do Benfica: "Olhava para o último jogo, foi muito interessante. Com bola atiramo-nos para a frente e tivemos entrada boa no jogo. Tivemos excelente primeira parte até à saída do Rafa, na segunda parte momentos bons e outros nem tanto, eles estiveram muito fortes na segunda. Colocam muita gente no meio-campo ofensivo, com dois avançados, dois alas, um médio que salta linhas, laterais que sobem... Quer uma equipa quer outra independentemente do sistema e da ideia de jogo procuram o golo. Ainda estamos a 24 horas do jogo e passaram 48 do ultimo. Temos situações para avaliar. Os jogadores estão preparados para a nossa estratégia para o jogo."

Mexidas no onze: "Vou dar a equipa... Não é bem o termo que mais gosto. Tivemos de fazer alterações porque em todos os jogos temos perdido jogadores por lesão. Foi Gabriel, Tino, entre outros. O André também. À direita começou o Nuno Tavares, depois o Tomás e agora o André Almeida. Porque é que o Grimaldo jogou com o Cova da Piedade? Porque estava vinte dias sem competição, não teve seleção. Não lhes podemos tirar o jogo. O Grimaldo tinha de ter ritmo de jogo. Certo é que todos têm de ter rendimento e depois é fazer a avaliação. Rendimento e estratégia contam muito."

Proibido falhar: "Sim. Numa competição tão curta quem perde os dois primeiros não tem possibilidade de perder mais pontos. Temos essa ambição. Não nos vamos esconder do objetivo, queremos Liga à imagem do historial do clube. Vamos fazer de tudo para vencer."