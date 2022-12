Botafogo tenta Rodrigo Pinho e Luís Castro comenta: "Pode haver interesse..."

Vários clubes brasileiros apontam à contratação do avançado encarnado, que tem via aberta para mudar de ares. Jogador de 31 anos não tem feito parte das contas de Roger Schmidt e excesso de opções na linha da frente deverá resultar em cortes, surgindo o ex-Marítimo como a opção mais provável para sair.

Rodrigo Pinho é um dos jogadores do plantel principal do Benfica que poderá ser incluído na política de ajustes prevista pelos responsáveis encarnados para a janela de transferências de janeiro. Segundo noticiou o "Globoesporte" e O JOGO confirmou, o Botafogo é um dos emblemas que está já a tentar assegurar os serviços do ponta-de-lança de 31 anos, tendo encetado contactos no sentido de avaliar em que termos poderá concretizar a contratação, embora aponte, à partida, para um empréstimo.

O clube que conta já nas suas fileiras como médio Gabriel, cedido precisamente pelo clube da Luz, até junho de 2023 e com possibilidade de extensão do empréstimo até dezembro, aponta baterias a Rodrigo Pinho, numa primeira fase, como concorrente direto de Tiquinho Soares, antigo ponta-de-lança do FC Porto. Porém, acredita o técnico Luís Castro que o dianteiro encarnado pode ser uma importante mais-valia para a sua equipa, o que justifica desde já o ataque à sua contratação.

Segundo apurámos, há mais emblemas brasileiros em campo para tentar garantir a contratação de Rodrigo Pinho, um jogador que não entrou ainda verdadeiramente nas contas de Roger Schmidt. Até ao momento, e mesmo contando que iniciou a pré-época em fase final de recuperação a uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo sofrida ainda em 2021/22, o camisola 18 só alinhou em sete jogos, apenas um a titular e não marcou pela equipa principal, somando três golos em duas presenças nos bês.

O presidente Rui Costa e o diretor-desportivo Rui Pedro Braz irão avaliar os vários cenários, sendo certo que o empréstimo dependerá da libertação de vagas, pois o Benfica tem esses lugares preenchidos até final do ano. As vendas ou libertação de contrato do central Germán Conti e do extremo Yony González poderão permitir a cedência de Pinho, embora não seja de descartar uma saída em definitivo do jogador que o Benfica contratou ao Marítimo num custo zero que, como foi revelado por escutas policiais tornadas públicas, ascendeu a 1,2 milhões de euros em "luvas".

Rodrigo Pinho, até pela escassa utilização, vê com bons olhos o ingresso no Botafogo, numa saída que também está nos planos encarnados tendo em conta o excesso de opções para o eixo do ataque. Roger Schmidt apenas alinha com um ponta-de-lança e Gonçalo Ramos tem sido a aposta fixa do técnico, que tem Musa como principal alternativa, sobrando ainda Henrique Araújo.

Leia também Vídeos Na festa argentina no balneário pediu-se um minuto de silêncio por... Mbappé: veja o vídeo No balneário, os jogadores da Argentina celebraram efusivamente a conquista do Mundial'2022 com um momento... curioso. Os argentinos entoaram um cântico em que se pedia um minuto de silêncio por Mbappé. "Um minuto de silêncio por Mbappé, que está morto", cantaram. O guarda-redes Emiliano Martínez foi o responsável por "sugerir" por quem se fazia um minuto de silêncio.

Luís Castro comentou o interesse

Luís Castro, treinador do Botafogo, esteve este domingo num programa da Sport TV+ e foi confrontado com o interesse do clube brasileiro no avançado das águias. O técnico não abriu muito o jogo, e reiterou que nada estava definido, mas comentou: "Pode ser, pode haver interesse."

Luís Castro abordou ainda a mudança de paradigma em que se começa a ver clubes brasileiros a apostarem em jogadores do campeonato português.

"O Brasil também se vira para este mercado, há equipas com muita capacidade financeira e estão a segurar muitos jogadores que a Europa quer. O mercado alargou-se. Andava muito ao contrário, com Portugal a recrutar no Brasil, e continua a recrutar, mas agora também já vão daqui para lá. Está a aparecer muito investimento nos clubes", explicou.