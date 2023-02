Bernardo Silva comenta saída de Enzo Fernández do Benfica

Enzo Fernández estreou-se com a camisola do Chelsea

Internacional português do Manchester City vê com naturalidade a mudança do campeão do Mundo para o Chelsea.

Bernardo Silva, internacional português e jogador do Manchester City, viu com naturalidade a mudança de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea na janela do mercado de transferências que recentemente encerrou.

"É uma situação normal no mundo futebol. Pelo que percebi, o Benfica tentou segurar o jogador e não conseguiu e portanto seguem caminhos diferentes. O Benfica segue, o Enzo segue e desejo-lhe o melhor", começou por dizer Bernardo Silva em declarações à "Eleven Sports", após a derrota frente ao Tottenham (1-0), sempre atento ao futebol encarnado e agora ao rival argentino nos londrinos.

"Foi um jogador que chegou a ajudar o Benfica. Fê-lo durante pouco tempo, mas ajudou muito e, portanto, [desejo] o melhor para ele", vincou.