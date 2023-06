"Bento? O Benfica apresentou-nos uma proposta que não foi aceite"

Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense

Presidente do Athletico Paranaense confirma proposta dos encarnados pelo guarda-redes Bento, mas exige uma compensação superior.

Fora dos planos numa fase inicial, o Benfica decidiu mesmo avançar para negociações com vista à contratação do guarda-redes que está no topo da lista de referenciados.

Nesse sentido, apresentou já uma proposta por Bento, do Athletico Paranaense, tendo o clube brasileiro dado uma resposta negativa neste primeiro "round" negocial, que aponta para a necessidade dos encarnados melhorarem os primeiros números.