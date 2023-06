Benfica ultima contratação de Taty Castellanos

Negociações avançadas pelo avançado argentino

O Benfica está a acelerar o processo de contratação de Taty Castellanos e segundo apurou O JOGO a negociação está mesmo avançada.

Os encarnados colocaram o avançado argentino na mira como uma solução para reforçar o ataque encarnado em caso de possível saída de Gonçalo Ramos e perante o assédio cada vez maior ao camisola 88 as águias optaram por dar força ao processo negocial pelo ponta-de-lança do New York City, que esteve em 2022/23 no Girona, por empréstimo.

De acordo com a SIC, Rui Pedro Braz, "apanhado" esta sexta-feira pelas câmaras do canal de televisão no aeroporto Humberto Delgado, terá viajado para Barcelona com o objetivo de concretizar a transferência.