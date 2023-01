Benfica tem três talentos da formação a acabar contrato no final da época

Cher Ndour, Martim Neto e Luís Semedo estão já desprotegidos. Águias podem ver fugir talentos.

Entre os elementos mais jovens do Benfica, e nos quais a estrutura profissional do futebol vê maior potencialidade, há três que terminam contrato no final da presente temporada e que a SAD gostaria de poder manter nos seus quadros: Cher Ndour, Martim Neto e Luís Semedo.

Estes três jovens têm sido vistos como claros talentos para o futuro, tendo angariado destaque no último ano, até pela conquista da Youth League e da Taça Intercontinental Sub-20 pelos encarnados. Ndour tem sido o nome mais badalado como estando na lista de diversos clubes estrangeiros. O médio, que se tornou em 2021 no mais jovem a alinhar pela equipa B dos encarnados - com 16 anos e 279 dias - é pretendido em Itália: mais recentemente foi apontado à Salernitana, ele que já fora colocado como possível alvo da Juventus. Considerado uma das grandes promessas do futebol italiano, Ndour foi chamado em dezembro por Roberto Mancini para um estágio da seleção principal transalpina destinado a observar atletas a competir fora de Itália. A intenção encarnada de renovar com o jovem tem sido travada e, agora, essa concretização vai ficando mais difícil.

Também Martim Neto, outro médio que tem jogado pela equipa B das águias, está na reta final da ligação ao clube, ele que, ao contrário de Ndour, já se estreou na equipa principal, na última jornada da época passada, ante o Paços de Ferreira.

Quanto a Luís Semedo, com nove jogos pelos bês esta temporada, também está tentado a não renovar, possuindo em mãos algumas ofertas mais interessantes a nível financeiro em relação ao que propõe o Benfica. Melhor marcador do clube na Youth League de 2021/22 (cinco golos), o avançado apontou um dos golos da final da prova ante o Salzburgo (6-0), tal como, aliás, fizeram Ndour e Martim Neto.

Outro jogador com futuro indefinido é Diego Moreira, outro campeão jovem da Europa. Pretendido por vários emblemas, como Chelsea e AC Milan, o extremo tem contrato até 2024 e o Benfica quer salvaguardar a sua continuidade a longo prazo mas não conseguiu, ainda, corresponder a todas as pretensões do jogador de 18 anos.