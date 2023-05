Benfica tem observado Enes Unal, avançado do Getafe

Avançado turco está na mira do Benfica para fazer face a uma eventual saída de Gonçalo Ramos.

Angel Torres, presidente do Getafe, confirmou que o Benfica é um dos clubes que tem observado Enes Unal esta temporada. O ponta de lança turco, de 26 anos, tem de "decidir para que liga quer ir", sabendo que o as águias são "uma grande equipa". No entanto, ainda não houve um contacto direto.

"Connosco não existiu contacto. Com outras equipas, sim, italianas e da Premier League, que já vieram perguntar por ele", contou, em declarações à TSF.

Enes Unal é "um bom profissional e um jogador que tem marcado muitos golos" e "não é fácil encontrar um jogador como ele, com essa capacidade para finalizar", afirma o dirigente do clube espanhol.

O Getafe estará a pedir cerca de 20 milhões de euros pelo futebolista internacional pela Turquia (32 internacionalizações) que tem 15 golos e cinco assistências esta época.

