Benfica soma 58,3 milhões de euros. O que precisa para acabar em primeiro no grupo

Águias estão empatadas com o PSG e ainda sonham com ser cabeça de série nos oitavos de final da Liga dos Campeões

O PSG e o Benfica estão empatados no topo do Grupo H da Liga dos Campeões, com onze pontos, mas os franceses estão em vantagem, com mais quatro golos marcados e os mesmos sofridos (as duas equipas empataram os dois jogos entre si). Sendo assim, o Benfica não depende de si próprio para passar em primeiro do grupo e ser cabeça de série nos oitavos de final.

Para ficar em primeiro, as águias têm de fazer melhor que os franceses (pelo menos empatar se estes perderem, ou ganhar se estes empatarem). Caso o PSG vença a Juventus na última jornada, o Benfica tem de ganhar ao Maccabi Haifa, em Israel, por mais quatro golos do que o triunfo dos franceses, o que daria o primeiro lugar do grupo aos encarnados: ficariam com o mesmo número de golos, mas com mais golos fora.

Entretanto, a qualificação para os oitavos de final já garante ao Benfica um encaixe acumulado de 58,3 milhões de euros, contabilizando precisamente a verba pelo apuramento para a próxima fase. Um triunfo sobre o Maccabi elevaria a receita para os 61,6 M€, a 4,4 M€ do obtido em 2021/22, época na qual o Benfica chegou aos quartos de final. A vitória em Israel deixaria ainda o Benfica com 14 pontos, superando os 12 de Jorge Jesus em 2011/12.