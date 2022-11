Benfica-Sevilha em altura de Mundial? Em Espanha dizem que é possível

Encarnados são um dos possíveis adversários dos andaluzes, que querem manter o ritmo competitivo antes do encontro da Taça do Rei

O Benfica poderá ser adversário do Sevilha nas próximas semanas. Em altura de Mundial, os andaluzes querem manter o ritmo competitivo e equacionam um confronto com os encarnados.

De acordo com o jornal Marca, a equipa de Schmidt é um de dois possíveis adversários, juntamente com o Mónaco, em jogos de cariz particular que, a realizarem-se, ficarão marcados entre os dias 7 e 12 de dezembro.

O Sevilha volta à competição oficial no dia 22 de dezembro, diante do Torremolinos, em partida a contar para a segunda eliminatória da Taça do Rei.