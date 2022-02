Benfica pede destituição de "vice" do Conselho de Justiça da AF Lisboa

Comunicado emitido esta segunda-feira, após as polémicas declarações de Pedro Monteiro Fernandes, vice-presidente do Conselho de Justiça da AF de Lisboa.

O Benfica emitiu esta segunda-feira um comunicado em que repudia a publicação do vice-presidente do Conselho de Justiça da AF de Lisboa, Pedro Monteiro Fernandes, nas redes sociais, na qual insultou comentadores do Canal 11, que pertence à Federação Portuguesa de Futebol, da qual a AF Lisboa é um dos maiores associados, e se referiu ao Benfica como uma "seleção de estrangeiros vestida de vermelho".

No comunicado, o emblema encarnado considera tais declarações "lamentáveis" e apela "à Associação de Futebol de Lisboa que abra um inquérito disciplinar" com vista à destituição de Pedro Monteiro Fernandes, "por total incumprimento de deveres fundamentais no exercício de funções".

O comunicado do Benfica na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica repudia as lamentáveis declarações manifestadas e, posteriormente, reiteradas pelo vice-presidente do Conselho de Justiça da AF de Lisboa, Pedro Monteiro Fernandes, que em nada dignificam o desporto nacional, a Associação que representa e constituem um profundo desrespeito pelo Sport Lisboa e Benfica, os seus sócios, atletas e adeptos.



A qualquer elemento de um órgão destinado a promover o desporto e a defesa dos clubes em Portugal exige-se imparcialidade, isenção e independência, além de uma postura mínima de bom senso e inteligência, que manifestamente provou não dispor.



Perante a ausência de uma verticalidade de carácter capaz de o levar a assumir as suas responsabilidades e a ser consequente - pedindo a demissão deste órgão federativo -, o Sport Lisboa e Benfica apela à Associação de Futebol de Lisboa que abra um inquérito disciplinar tendente à sua destituição por total incumprimento de deveres fundamentais no exercício de funções.



O desporto português não pode ficar refém e à mercê de quem o desprestigia e nele não tem lugar."