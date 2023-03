Benfica recorre a instituição alemã para assegurar liquidez financeira

O relatório de contas mostra que a SAD tem uma "nova linha de crédito que se encontra disponível junto do OLB Bank".

A SAD do Benfica terá recorrido, segundo o Correio da Manhã, a uma instituição financeira alemã para "assegurar a liquidez necessária para pagar as despesas na primeira metade da temporada". Ainda de acordo com o CM, o relatório e contas do primeiro semestre informa que a SAD das águias tem uma "nova linha de crédito que se encontra disponível junto do OLB Bank". Até ao fim de 2022, o emblema encarnado tinha adiantado 16 milhões de euros nesta nova linha de crédito, "aumentando em 9,5 milhões de euros a exposição ao setor da banca no espaço de seis meses".

Sempre segundo o CM, no final de 2022, o Benfica "tinha 3,1 milhões de euros em caixa, ou seja, a dívida líquida situou-se nos 178,1 milhões de euros", o que representa uma subida de 76,5 por cento. Em apenas um ano, os empréstimos correntes aumentaram de 25,8 milhões de euros para os 86,5 M€ e terão de ser pagos num período máximo de um ano.