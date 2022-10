Benfica reage à polémica a envolver alegadas revistas abusivas a adeptos do PSG

O clube da Luz rejeita responsabilidades pelo que aconteceu, dizendo que "não houve nenhuma indicação por parte do Benfica para qualquer alteração dos procedimentos seguidos desde sempre neste tipo de situações".

Horas depois de ser noticiado que alguns adeptos do PSG foram alvo de revistas abusivas à entrada no Estádio da Luz, para o jogo de quarta-feira, o Benfica emitiu um comunicado em que afirma que a "revista aos adeptos é realizada por uma empresa privada contratada para o efeito, que se encontra certificada para este tipo de procedimentos" e que "não houve nenhuma indicação por parte do Benfica para qualquer alteração dos procedimentos seguidos desde sempre neste tipo de situações".

"A revista aos adeptos do PSG foi efetuada sob supervisão das forças de segurança, nomeadamente PSP, não tendo sido reportada qualquer irregularidade" e foi "acompanhada por representantes do PSG, não tendo sido igualmente reportada qualquer irregularidade", dá conta ainda o emblema encarnado.

Leia o comunicado na íntegra:

"Em face das informações com origem em França relativamente a queixas no decurso da entrada dos adeptos do PSG no Estádio da Luz, cumpre ao Sport Lisboa e Benfica esclarecer:



1. A revista aos adeptos é realizada por uma empresa privada contratada para o efeito, que se encontra certificada para este tipo de procedimentos.



2. Não houve nenhuma indicação por parte do Benfica para qualquer alteração dos procedimentos seguidos desde sempre neste tipo de situações.



3. A revista aos adeptos do PSG foi efetuada sob supervisão das forças de segurança, nomeadamente PSP, não tendo sido reportada qualquer irregularidade.



4. A revista aos adeptos foi acompanhada por representantes do PSG, não tendo sido igualmente reportada qualquer irregularidade.



5. O Sport Lisboa e Benfica rege-se pelos mais elevados padrões e valores no que concerne ao respeito pela dignidade humana, seja em que circunstância for."