Benfica reage à derrota na Supertaça: "Sirva para que retiremos ensinamentos"

O Benfica perdeu a Supertaça para o FC Porto após derrota, por 2-0, na quarta-feira

No dia seguinte a nova derrota com o FC Porto, que valeu mais um troféu para a equipa azul e branca, o Benfica reagiu com um texto publicado no site, dando conta de que o resultado de quarta-feira não deve ir além daqueles 90 minutos.

"O que conta, para a história, é o resultado, mas que se circunscreve a esta partida, não se devendo permitir que este condicione, pela negativa, o percurso da equipa no que resta da temporada, sabendo-se que estão ainda em disputa todas as restantes competições, às quais o Benfica se apresenta como candidato ao triunfo", pode ler-se no artigo publicado ao início da tarde desta quinta-feira.

Recordando palavras de Jorge Jesus no final da Supertaça - ""em vários momentos do jogo o Benfica foi melhor que o FC Porto, só não conseguiu fazer a diferença nos momentos que tinha de fazer" -, o texto refere ainda que há mais competições pela frente e que a confiança continua bem viva. "As condições de excelência colocadas à disposição do plantel, o qual tem, reconhecidamente, enorme qualidade e é liderado por uma equipa técnica com provas dadas, inclusivamente ao serviço do Benfica como é sobejamente conhecido, dão-nos a confiança inabalável de que estaremos na linha da frente para atingirmos os principais objetivos a que nos propusemos no início da temporada", pode ler-se.

"Não gostamos de perder. Que esta derrota sirva para que retiremos ensinamentos que nos possam ajudar no futuro. Há muito por conquistar na temporada", refere a fechar o texto intitulado "Objetivo falhado"

Texto na íntegra:

"A nossa equipa apresentou-se, ontem, em Aveiro, conforme se havia preparado, isto é, com o intuito de conquistar a nona Supertaça do nosso palmarés, mas o jogo não correu de feição às nossas pretensões.



A partida, no seu cômputo geral, pautou pelo equilíbrio, alternando os momentos em que cada equipa se superiorizou ligeiramente à outra, não havendo, de resto, muitas oportunidades de golo para ambas.



Jorge Jesus apontou alguma falta de objetividade e eficácia da nossa parte para que a balança pendesse para o lado portista e salientou que "em vários momentos do jogo o Benfica foi melhor que o FC Porto, só não conseguiu fazer a diferença nos momentos que tinha de fazer".



O que conta, para a história, é o resultado, mas que se circunscreve a esta partida, não se devendo permitir que este condicione, pela negativa, o percurso da equipa no que resta da temporada, sabendo-se que estão ainda em disputa todas as restantes competições, às quais o Benfica se apresenta como candidato ao triunfo.



A desilusão sentida pela derrota, comum a todos os benfiquistas, desde os elementos do plantel aos adeptos, passando pela Direção e Estrutura, deve servir de motivação para os desafios vindouros, pois há muito por ganhar ao longo da temporada.



As condições de excelência colocadas à disposição do plantel, o qual tem, reconhecidamente, enorme qualidade e é liderado por uma equipa técnica com provas dadas, inclusivamente ao serviço do Benfica como é sobejamente conhecido, dão-nos a confiança inabalável de que estaremos na linha da frente para atingirmos os principais objetivos a que nos propusemos no início da temporada.



Não gostamos de perder. Que esta derrota sirva para que retiremos ensinamentos que nos possam ajudar no futuro. Há muito por conquistar na temporada."