Benfica prepara nova carga por William: os cenários na mesa e Sporting atento

Luís Filipe Vieira continua a tentar satisfazer o desejo de Jorge Jesus em ter o internacional português já este mês e uma oferta melhorada das águias deverá rumar ao Bétis muito em breve.

O ataque do Benfica a William Carvalho como potencial reforço na atual janela de mercado promete intensificar-se nos próximos dias. Ao que O JOGO apurou, o Benfica pretende satisfazer o desejo de Jorge Jesus em ter nas suas fileiras William Carvalho, razão pela qual está a ser já elaborada uma nova carga, leia-se, oferta, para tentar convencer o emblema andaluz, sendo que o Sporting, com direito a 25 por cento de uma futura venda, está atento ao caso.

Como já explicado antes, o Bétis começou por exigir 20 milhões de euros para libertar o médio defensivo, um valor desde logo rejeitado pelos encarnados. Em contraponto, as águias estariam disponíveis em colocar no emblema sevilhano metade dessa quantia, mas o Bétis chumbou também o valor, deixando em aberto a possibilidade do negócio ser fechado por 15 a 18 M€.

O formato do entendimento é outra condição que precisa ser limada, havendo na mesa dois cenários: um empréstimo com compra obrigatória ou uma transferência definitiva. Entretanto, e como O JOGO revelou ontem, o Benfica tenta negociar as saídas de Cervi e de Chiquinho para, com esses encaixes, financiar William. O argentino tem uma proposta do New York City de 5 M€ enquanto que o português é desejado pelo Al-Ain, por 7 M€.