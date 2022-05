Benfica prepara a contratação de jovem promessa da Escócia

Clube encarnado terá alinhado com o St. Mirren um acordo de transferência de Dylan Rei

Dylan Reid é alvo do Benfica para um projeto a médio/longo prazo. Segundo o jornal "The Scotsman", o emblema da Luz está a preparar uma oferta para a aquisição do médio internacional escocês, de 17 anos de idade, do St. Mirren.

O Benfica, detalha o mesmo jornal, ficou interessado por Dylan Reid no decurso desta época, a segunda realizada a nível sénior, e alinhou um acordo de transferência com o St. Mirren, terceiro classificado no play-out da liga escocesa.

"Dylan continua certamente a ser nosso jogador até que alguém diga o contrário. Infelizmente stamos à mercê de clubes maiores que compram cada vez mais jovens", disse Stephen Robinson, ao "Scotsman", acerca do interesse do Benfica.

O técnico do St. Mirren pretende que Reid, ainda adolescente, permaneça mais alguns meses na Escócia para prosseguir o desenvolvimento, mesmo consumada a ida para o Benfica. O jogador atua, essencialmente, como médio-defensivo.