João Víctor, à direita, será reforço do Benfica

Águias pagaram mais e desviaram central do Corinthians do Dragão para a Luz

João Víctor é jogador do Benfica para as próximas cinco temporadas. O defesa-central e o Corinthians tinham praticamente tudo acertado com o FC Porto, mas uma viagem-relâmpago de Rui Pedro Braz (diretor-desportivo das águias) ao Brasil, mandatado por Rui Costa, acabou por desviar o jogador para a Luz, onde deverá chegar nos próximos dias para ser integrado nos trabalhos e ser oficializado até 2027.