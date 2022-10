Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, faz a antevisão ao clássico de sexta-feira (20h15) no reduto do FC Porto, que conta para a 10.ª jornada da Liga Bwin.

Importância do dérbi: "Primeiro que tudo, é o primeiro contra o segundo. Ambas as equipas querem ser campeãs, têm uma competição direta. Estamos ansiosos, preparamo-nos bem e estamos prontos para lutar pelos três pontos."

FC Porto está mais pressionado? "Claro que ter três pontos de vantagem é bom, se ganharmos ficamos com seis pontos e sabemos disso. Sabemos também que é a décima jornada, nem um terço do campeonato está concluído, não será decisivo. Queremos mostrar a nossa qualidade e ganhar. Para eles, a jogar em casa, pode ser que tenham mais pressão, mas o que conta são os 90 minutos."

Benfica não ganha há nove jogos ao FC Porto: "Temos de estar focados nos 90 minutos, não vamos ganhar ou perder por causa de jogos passados. Há sempre interesse por estatística, mas o resultado vai depender da exibição, não do passado. Temos de estar focados como estivemos nos outros jogos e a história é interessante, mas para mim não é tão importante como a preparação dos jogadores."