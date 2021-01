Benfica justifica quebra: estádio vazio, "calendário diabólico", lesões e covid-19

Clube da Luz faz raio-X ao momento atual e aponta vários factores que "influenciam" o rendimento da equipa.

O Benfica fez esta quarta-feira uma radiografia ao momento que a equipa principal de futebol atravessa, dois dias depois do empate (1-1) nos Açores, frente ao Santa Clara.

Através da newsletter "News Benfica", o clube da Luz aponta vários factores que "influenciam a natural progressão do modelo de jogo" e fala em "frieza e racionalidade".

"Vamos a factos, olhando com frieza e racionalidade, nunca descurando a paixão que nos move neste clube. O Benfica está nas quatro competições que tem ambição de vencer esta época com total possibilidade de cumprir o desígnio a que se propôs. As exibições não têm correspondido àquilo que são as expectativas e exigências dos seus adeptos? Admita-se que não! Mas qual é a equipa que em tempos de pandemia, sem a intensidade, a adrenalina e o calor do público, tem maravilhado nos relvados dessa Europa fora?", começam por questionar as águias, prosseguindo:

"Há questões inequívocas que devemos ter presentes: o Benfica tem um excelente plantel, com diversos e reputados internacionais; o Benfica tem um treinador com um dos melhores currículos do Mundo", acrescenta o emblema encarnado, antes de apontar a várias condicionantes.

"Se ao vazio dos estádios - sim, o Benfica é, comprovadamente, o clube que mais força perde com a ausência dos adeptos - somarmos o calendário diabólico dos últimos meses, a paragem para as seleções, as lesões e os sucessivos casos de covid, temos de admitir que a natural progressão do modelo de jogo, que tão atraente se mostrou logo de início, acabou por ser influenciada", assevera o Benfica, que sublinha a necessidade de "ultrapassar" os entraves, "sem desculpas":

"Sem desculpas, com a exigência e a ambição que sempre caracterizam o Benfica, com uma liderança que é exercida diariamente e não propalada externamente, acreditamos que, juntos, vamos ultrapassar todas as condicionantes e regressar às vitórias já depois de amanhã. E almejar os objetivos a que nos propomos", remata o clube da Luz.