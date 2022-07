Benfica já não vai avançar para a contratação de Reinier: perceba as razões

Resposta de João Mário e, sobretudo, moldes do negócio afastam o médio do Real Madrid.

Reinier deixou de estar na lista de alvos do Benfica para reforço da posição 10. O JOGO apurou que, nesta fase, o jogador de 20 anos do Real Madrid, que esteve duas épocas cedido ao Dortmund, não é visto como hipótese.

Até ao momento, nenhuma oferta formal foi feita pelas águias aos merengues, que contrataram o médio-ofensivo em 2019 por 30 milhões de euros ao Flamengo. Listado como alvo, o Benfica recolheu informações sobre as perspetivas do jogador, que, como noticiámos, deu o sim à cedência às águias, e também tentou aperceber-se sobre as expectativas do Real Madrid. Porém, o emblema de Madrid não manifestou abertura para uma cedência com divisão de salários e inclusão de uma opção de compra acessível.

Nesse sentido, as águias não vão dar continuidade ao interesse, embora mantenham em vista o cenário de reforço da posição, tendo vários nomes em carteira. Porém, até estes poderão ser riscados, pois Roger Schmidt tem apreciado a resposta dada por João Mário nessa posição, podendo o investimento ser canalizado para outras posições e alvos.