Benfica fala em gratidão para Lage, mas admite "percurso inadmissível"

Clube encarnado destaca a postura do treinador que deixa o comando técnico, embora reconheça o fracasso do percurso recente. Obra de Vieira elogiada.

O Benfica aproveitou a newsletter diária desta terça-feira para abordar a crise no clube e indicar a obra feita por Vieira na presidência. Bruno age também é mencionado. O clube fala em gratidão para o treinador, mas reconhece um percurso recente para esquecer.

"A derrota, ontem, no Funchal, acentuou a crise de resultados nesta segunda volta do campeonato num percurso inaceitável e inadmissível para as exigências e ambições de quem aspirava a renovar o título de campeão nacional. Quem poderia prever esta situação de uma equipa que, ainda recentemente, batia todos os recordes de resultados positivos e invencibilidade e que, inclusive, levava a que se questionasse o equilíbrio existente no futebol português?", surge escrito.



"O momento é de reflexão e análise e a decisão do jovem treinador Bruno Lage demonstra um elevado sentido de responsabilidade de alguém que, importa realçar, conduziu a equipa a uma reconquista brilhante no último campeonato. Sobre o qual somos gratos e ficará para sempre na memória de todos os benfiquistas," diz o clube da Luz sobre o treinador que deixa o comando técnico.



"A obra feita nestes últimos anos e o presente do clube falam por si com factos e resultados, seja ao nível desportivo, financeiro ou patrimonial", vinca o Benfica



"Não existem benfiquistas só para os momentos de vitória, e se o percurso destes últimos anos nos habituou e criou uma expectativa sempre triunfante, importa ter presentes as lições do passado para não se repetirem os mesmos erros de que tanto nos custou a recuperar. O amor e a dedicação dos nossos sócios e adeptos merecem, mais do que nunca, sentido de união e elevada responsabilidade e respeito por tudo aquilo que soubemos construir", termina o texto.