Benfica está atento a avançado do Fluminense, segundo o GloboEsporte

Benfica, Ajax e Leeds United estarão a seguir de perto Matheus Martins, avançado de 18 anos do Fluminense. Nenhuma proposta foi feita ao clube brasileiro.

Matheus Martins, um dos grandes talentos da formação do Fluminense, foi alvo do Shakhtar Donetsk na última época e agora está a ser sondado por Benfica, Ajax e Leeds United, adianta o jornal GloboEsporte. No entanto, apenas foram feitas "sondagens" e não foi apresentada qualquer proposta formal pelo avançado de 18 anos.

Segundo a publicação, o Flu recusou uma proposta do Shakhtar no valor de sete milhões de euros, mas agora poderá ter de vender para manter as contas equilibradas. Luiz Henrique estará a caminho do Bétis, mas esse negócio poderá não ser suficiente.