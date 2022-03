Benfica critica negócio de recompra de VMOC pelo Sporting: "Perdão de dívida gigantesco"

Encarnados denotam que os leões tiveram um "desconto" de "12 milhões de euros de juros decorridos e por pagar" e que houve uma "sobrevalorização" da operação financeira

O Benfica, através da newsletter diária, criticou os termos da operação de recompra dos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) por parte da SAD do Sporting, na passada sexta-feira, classificando-a como "perdão de dívida gigantesco" aos leões, cifrado "em 12 milhões de euros de juros decorridos e por pagar" a credores.

"É um dia histórico! O dia em que a Sporting SAD beneficiou de uma operação em que um banco intervencionado pelo Estado [BCP] com o dinheiro dos contribuintes vendeu muito abaixo do preço ao Sporting o que tinha comprado muito acima do preço ao mesmo Sporting", aponta o clube da Luz, denotando "uma sobrevalorização" da operação através da definição de cada título das ações do Sporting acima do valor real.

"Esse ativo que, por sua vez, já tinha sido sobrevalorizado aquando do início da operação. A Sporting, SAD contraiu dívida junto do BES e Millennium BCP que não conseguiu pagar. A Sporting, SAD reestruturou essa dívida, beneficiando de um perdão de 12 milhões de euros de juros decorridos e por pagar. A Sporting SAD e estes dois bancos converteram mais de 150 milhões de euros de dívida da Sporting SAD num instrumento financeiro chamado VMOC, valorizando cada título a um euro quando as ações da Sporting SAD eram cotadas muito abaixo desse valor", refere o Benfica.

O Sporting anunciou, na sexta-feira, a recompra de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos pelo Banco Comercial Português, com "valor nominal de 83,417 milhões de euros que venciam em dezembro de 2026", podendo aumentar a participação na SAD leonina para 83,9%.

À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD leonina refere que o clube passa a deter 126.321.668 milhões de ações da SAD, "representativas de participação de 83,9% do capital social e de direitos de voto na sociedade, dos quais, de forma direta, serão imputados os direitos de voto de 101.359.378 ações da Sporting SAD, representativas de participação de 67,32%".

O Benfica como que duvida do valor pelo qual a SAD do Sporting, "regressada à situação de falência técnica", recomprou os VMOC sob posse do BCP - alegadamente por 30% do seu valor (se calhar foi menos)" e disse "aguardar expectante" pela "[realização de uma] Comissão Parlamentar de Inquérito dedicada a este tema".