Benfica confirma transferência de Darwin: confira os valores

Comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, na madrugada desta segunda-feira.

O Benfica oficializou na madrugada desta segunda-feira a transferência de Darwin para o Liverpool, por um valor que pode atingir os 100 milhões de euros.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Liverpool FC para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Darwin Nuñez, pelo montante de € 75.000.000 (setenta e cinco milhões de euros). O acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global da alienação poderá atingir o montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros). Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Liverpool FC", pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Tal como O JOGO online informou na tarde de domingo, do lado do Benfica, Rui Costa fez força para que fosse fechado pelos 80 milhões de euros, com mais 20 milhões em variáveis, procurando concretizar o objetivo de garantir um encaixe de 100 milhões, enquanto o Liverpool não queria passar dos 65+35. No final, ambas as partes apertaram as mãos com uma oferta de 75 milhões e mais 25 em variáveis.

Se na versão de apenas 20 milhões de euros extra os objetivos eram mais complicados de alcançar, na proposta final foram aliviados os obstáculos. Assim, para se efetivar o pagamento dos 25 milhões, Darwin terá de ser titular em 60 jogos ao longo dos cinco anos de contrato.

Destes 60 jogos, fazendo dez partidas até final do ano irá gerar um fluxo de cinco milhões para os cofres da SAD, que receberão mais 10 milhões ao fim de 25 jogos e outros 10 em novo ciclo de 25 encontros.